Rachel Hazes is diep ontroerd door een muzikale ode van Jeroen van der Boom, dat hij voordraagt in zijn nieuwe SBS6-programma Hoge Bomen. Dat is te zien in een video die de zanger deelt op zijn Instagram-account.

Van der Boom heeft speciaal voor Hazes een nieuwe tekst gemaakt op zijn nummer Werd de tijd maar teruggedraaid.

"De moeder van zijn kinderen. De liefde van André", begint de zanger. "Je zong van kinds af aan al alle liedjes van hem mee. Je kwam zijn leven binnen. Je adoreerde hem, en je viel zoals zo velen voor de warmte van zijn stem. Ik denk aan de Arena, de vuurpijl met zijn as. Was het maar dat hij nog bij ons was."

Bij de aanloop naar het refrein wordt het Hazes wat teveel en veegt ze met een zakdoek de tranen uit haar ogen.

Bij de video schrijft Van der Boom: "In Hoge Bomen leren we deze bijzondere BN'ers vooral eens op een andere manier kennen. Elke aflevering is een ode. Een ode aan de hoofdgast. Een ode aan de nostalgie. En een ode aan muziek. Het is met heel veel liefde gemaakt en we zijn er erg trots op."

Naast Rachel zijn de komende weken Martien Meiland, John van den Heuvel, Louis van Gaal en Sylvie Meis te gast in het programma. De eerste aflevering is zaterdag 11 april te zien op SBS6.