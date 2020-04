Terwijl John Legend met enige nostalgie terugdenkt aan de tijd dat zijn agenda bomvol was en hij zich volledig kon richten op zijn werk, kan zijn vrouw Chrissy Teigen wel genieten van de rust die quarantaine met zich meebrengt. Ze denkt dan ook dat ze beter omgaat met de nieuwe situatie, vertelt ze aan Ellen Degeneres.

"John zou het geweldig vinden om het wat drukker te hebben", vertelt de Lip Sync Battle-presentatrice aan Degeneres. "Hij plant nog steeds zoveel verschillende afspraken." Daar voegde Legend aan toe dat die afspraken wel veilig via de telefoon plaatsvinden.

Teigen gaat juist heel anders met het thuis zijn om. "Het is bizar hoeveel meer energie ik nu heb", zegt ze. "Ik voel me net een Real Housewive, want ik spendeer drie uur aan het doen van mijn make-up, en dan heb ik nog niet eens mijn haar gedaan", grapt Teigen. "Maar ik doe maar alsof het allemaal zo hoort... ik denk dat we in deze situatie alleen maar kunnen proberen anderen blij te maken en jezelf te vermaken."

Dat betekent niet dat ze niet stilstaan bij alles wat er nu in de wereld gebeurt: "Het is natuurlijk leuk om luchtig te doen en grapjes te maken en erover te lachen, maar het raakt me ook. Het gaat met ups en downs."

"Wat we nu doormaken is ongekend, en het is onwerkelijk ... Als we hieruit komen en hernieuwde liefde en respect voor onze medemens hebben, zou dat zo mooi en wonderbaarlijk zijn."