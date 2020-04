P!nk, J.K. Rowling en Sara Bareilles zijn zomaar een aantal bekende mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Hieronder vind je een overzicht van de zieke beroemdheden en lees je hoe het met ze gaat.

P!nk

Zangeres P!nk werd twee weken geleden positief getest op het coronavirus. De zangeres bleef sindsdien binnen en is nu genezen. Op Instagram meldt ze dat ze 1 miljoen dollar (zo'n 925.000 euro) heeft gedoneerd in de hoop dat testmateriaal breder beschikbaar wordt in de Verenigde Staten.

J.K. Rowling

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling liet haar Twitter-volgers op dinsdag 6 april weten dat - hoewel ze niet is getest - ze de afgelopen twee weken alle symptomen had van het coronavirus. Ze laat weten dat ze weer helemaal genezen is.

Sara Bareilles

De Amerikaanse zangeres Sara Bareilles, bekend van het nummer Love Song, liet 2 april in haar Instagram-story weten volledig te zijn hersteld van het coronavirus. "Ik had een hele milde vorm van het coronavirus", schreef de zangeres. "En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben weer helemaal oké en volledig hersteld. Het waren een paar barre dagen, maar ik beloof dat het goed met me gaat."

Marianne Faithfull

Britse zangeres Marianne Faithfull, internationaal bekend van haar hit As Tears Go By (geschreven door haar ex Mick Jagger) is met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. De situatie is stabiel en de medicatie slaat aan, liet het management van de 74-jarige Faithfull zaterdag 4 april weten aan muziekblad Rolling Stone.