Camilla, de 72-jarige echtgenote van prins Charles, mag volgens Britse media de thuisisolatie verlaten. De hertogin, die in isolatie moest nadat haar man besmet raakte met het virus, testte negatief op het coronavirus.

Camilla heeft in totaal twee weken in isolatie gezeten.

Precies een week geleden werd bekend dat Charles herstellende is van het virus en uit isolatie mocht. Camilla, die eerder al negatief testte op het virus, moest wegens de risico's nog een week in isolatie blijven. In het Verenigd Koninkrijk moeten familieleden van besmette personen namelijk twee weken in quarantaine.

Charles en Camilla verbleven gedurende deze periode in hun huis in Schotland. Omdat ze symptomen van COVID-19 vertoonden, besloot de National Health Service (NHS) ze te testen. Omdat Charles in maart veel verschillende afspraken heeft gehad, is het niet te achterhalen waar hij het virus heeft opgelopen.

