Bas Muijs is zaterdag voor de derde keer vader geworden. De acteur en zijn vriendin Sabine hebben een dochter gekregen, die de naam Annelie Madelief draagt.

In zijn radioprogramma op Omroep West vertelt de acteur dat het nog even wennen is om weer een baby in huis te hebben.

"Annelie is ontzettend lief, maar slapen doet ze 's nachts niet. Ze huilt heel veel. Om Sabine wat rust te geven heb ik ongeveer de hele nacht met haar rondgelopen en muziekjes gemaakt, maar het hielp allemaal niet. Ik denk dat ze nog een ander ritme heeft, waardoor ze nog wat onrustig is", aldus Muijs.

De 43-jarige acteur en zijn vriendin waren al de ouders van dochter Emma en zoon Daan.