John Taylor heeft zondag op de Instagram-pagina van Duran Duran onthuld dat hij in maart positief is getest op COVID-19, beter bekend als het coronavirus. De 59-jarige bassist van de Britse band voelde zich na een week weer beter, zo vertelt hij.

"Misschien ben ik een heel robuuste 59-jarige of was ik gezegend met slechts milde verschijnselen", aldus Taylor. "Ik wil jullie laten weten dat het COVID-19-virus niet altijd dodelijk is en dat we deze periode te boven zullen komen."

Taylor erkend dat er mensen zijn die te maken hebben met meer pijn en verlies dan hijzelf. De bassist onderkent dat de angst die mensen voelen rondom de coronapandemie gegrond kan zijn en besloot vanwege die angst zich uit te spreken om mensen een hart onder de riem te steken.

in 1978 richtte Taylor samen met toetsenist Nick Rhodes Duran Duran op. De band brak met zanger Simon Le Bon door in de jaren tachtig, onder meer met de hit The Reflex.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.