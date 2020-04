Paul de Leeuw heeft zijn Instagramvolgers zondag opgeroepen om toch vooral thuis te blijven. Dit deed hij mede namens zijn 88-jarige moeder, omdat hij haar wil beschermen.

"Hartelijk zondag!" schrijft de presentator naast een foto van zichzelf met zijn moeder, "Ik vraag jullie, ook namens mijn moeder, zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden. Zij is 88 en best wel bang dat haar iets gaat overkomen. Daarom blijft zij binnen."

"Laten we met z'n allen zorgen dat zij en alle andere ouderen snel weer naar buiten kunnen? Dat moeten wij voor ze doen… dat we uiteindelijk, net als in sprookjes, lang en gelukkig nog kunnen leven!"

Hierop is instemmend gereageerd, onder meer door de moeder van Carlo Boszhard. "Natuurlijk, dikke", schrijft ze.

De Leeuw plaatst de laatste tijd veel video's op zijn account, om een beetje lucht te brengen in tijden van corona. Zo plaatste hij bijvoorbeeld een video waarin hij een sprookje voorleest.