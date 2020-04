Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben een manier gevonden om met thuisisolatie om te gaan en delen dat graag met de wereld. Voor The Sun namen zij een video op waarin ze vanuit bed een aantal tips geven. Tip één: "Ga niet met ruzie naar bed."

Enkele andere tips zijn om structuur aan te brengen in je dag, een comfortabele joggingbroek aan te doen - je hoeft toch nergens naartoe - en om je wel te blijven scheren.

Williams vindt het belangrijk om af en toe iets creatiefs te doen, zijn vrouw drukt op het hart om ook in beweging te blijven. "Al lift je alleen al vijf minuten een ijsbak op en neer, beweeg regelmatig vijf minuten."

Tot slot geeft Williams nog mee dat het nuttig is om liefdevolle gedachtes te stimuleren. "Dat is wat ik doe en het zorgt ervoor dat ik me positiever voel."

Williams is nu weer bij zijn gezin, maar afgelopen maand heeft de 46-jarige zanger een tijdje alleen in quarantaine gezeten. Hij dacht dat hij besmet was met het coronavirus, toen hij terugkwam uit Australië.

"Ik zat in een Airbnb en maakte me zorgen over eten, over het opraken van mijn medicijnen, mijn gezin. Ik was een paar dagen erg angstig", vertelt Williams aan The Sun. "Ik voelde me ook moe en lusteloos en ik overtuigde mezelf ervan dat ik het coronavirus had."

De symptomen verdwenen echter snel. Vorige week zag hij na drie weken zijn vrouw en kinderen weer.