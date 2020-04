Jessie J en Channing Tatum, die in januari bekendmaakten weer terug bij elkaar te zijn, hebben nu toch een punt achter hun relatie gezet. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen, waaronder People.

De Hollywoodacteur en de Britse zangeres gingen in december al uit elkaar, nadat ze ruim een jaar een relatie hadden gehad. The Sun meldt op basis van een bron dat de twee nog steeds bevriend zijn en inmiddels openstaan voor een nieuwe liefde.

Tatum was tussen 2009 en 2013 getrouwd met Jenna Dewan, met wie hij samen een zesjarige dochter heeft. Dewan is inmiddels opnieuw verloofd en kreeg in maart een zoon.