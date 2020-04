Tijl Beckand is ziek en vertoont alle symptomen van een besmetting met het coronavirus. Dat vertelt hij in de nieuwste aflevering van Quarantaine TV aan collega's Ruben van der Meer en Ruben Nicolai.

"Woensdagochtend begon het", vertelt Beckand. "Het gaat supersnel. Binnen een uur weet je hoe laat het is." De presentator legt uit dat hij veel slaapt en het voelt "alsof je een paar keer een flink knietje in je rug hebt gehad."

"Ik ben geveld door het coronavirus", zegt Beckand samenvattend. Hij vertelt over zijn telefoongesprek met de huisarts, die aan de hand van een aantal vragen kon bevestigen dat de cabaretier alle symptomen van een besmetting heeft. "Je bent traag, warrig, komt niet snel op namen of vergeet wat je aan het doen bent", vertelt Beckand. "'s Nachts word je badend in het zweet wakker, een enorme koortsgolf."

De presentator vertelt verder dat hij paracetamol en vitamine C inneemt. "Met dit virus ga je na vijf dagen weer omhoog, of juist snel omlaag. Voor mij moet het maandagochtend echt beter gaan. Dat is wel een cruciaal moment."

Video Tijl Beckand vertelt op YouTube over zijn coronabesmetting

