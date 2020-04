Acteur Bilal Wahib gaat ervan uit dat hij voor zijn 25e al zijn eerste kind heeft, vertelt hij in de Volkskrant van zaterdag.

Op de vraag of hij jong vader wil worden, antwoordt de 21-jarige Wahib: "Zeker. Voor mijn 25e sowieso. Als mijn zaad goed meewerkt natuurlijk. Ik hou van kinderen."

De acteur ziet er niet tegenop om wakker gehouden te worden door een huilend kind. "Ik zie wel tegen de puberteit op, omdat ik weet hoe ik zelf was. Als je mijn genen hebt, kan dat botsen. Maar die slapeloze nachten als hij klein is, bring it on, ik ben dan toch al wakker."

De acteur, die hoofdrollen in films als De Libi en Paradise Drifters speelde en momenteel te zien is in de serie Mocro Maffia, woont sinds vijf maanden samen met zijn 25-jarige vriendin. "Stel dat het uit gaat - dat gebeurt sowieso niet, maar stel - dan ga ik terug naar mijn moeder. Als ik wakker word, wil ik voelen dat er iemand anders is. Natuurlijk wil ik ook weleens alleen zijn, maar ik wil niet alleen leven", aldus de acteur.

Wahib werd eerder dit jaar tijdens het filmfestival van Berlijn uitgeroepen tot een van de tien grootste jonge Europese filmtalenten.