Katy Perry heeft het geslacht van haar baby bekendgemaakt. De zangeres maakt via Instagram bekend dat zij en haar vriend Orlando Bloom een dochter verwachten.

De zangeres plaatst een foto van de acteur waarop zijn gezicht is ingesmeerd met roze room. "Het is een meisje", schrijft Perry hierbij.

Perry maakte het nieuws over haar zwangerschap vorige maand bekend in de videoclip voor haar single Never Worn White. In de laatste scène wrijft ze over haar buik. Later bevestigde ze op sociale media dat ze inderdaad in verwachting is.

De 35-jarige Perry heeft sinds 2016 een relatie met Bloom (43). Vorig jaar verloofde het stel zich. Bloom heeft uit zijn eerdere huwelijk met het Australische model Miranda Kerr al een zoontje, Flynn, van negen jaar.

