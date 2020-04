Zangeres Pink is twee weken geleden positief getest op het coronavirus. De zangeres bleef sindsdien binnen en is nu genezen. Op Instagram meldt ze dat ze een miljoen dollar heeft gedoneerd in de hoop dat testmateriaal breder beschikbaar wordt in de Verenigde Staten.

"Twee weken geleden hadden mijn driejarige zoon Jameson en ik symptomen van COVID-19. Gelukkig had onze dokter toegang tot tests en ik testte positief", schrijft Pink op het sociale medium.

De zangeres legt uit dat ze al met haar familie thuis zat toen het virus bij haar werd geconstateerd en dat ze de afgelopen twee weken binnen is gebleven op doktersadvies. "Een paar dagen geleden zijn we opnieuw getest en gelukkig hebben we het niet meer."

Pink vindt dat de Amerikaanse regering faalt door het testmateriaal niet breder beschikbaar te maken. "Het testen zou gratis moeten zijn en mogelijk gemaakt worden voor veel meer mensen, om onze kinderen, families, vrienden en gemeenschappen te beschermen."

De zangeres besloot een half miljoen dollar te doneren aan het Temple University Hospital Emergency fonds in Philadelphia als eerbetoon aan haar moeder die daar in de zorg werkte. Daarnaast geeft ze een half miljoen dollar aan het Emergency COVID-19 Crisis fonds van de burgemeester van Los Angeles. Ze bedankt alle mensen die in de zorg werken en roept haar volgers op binnen te blijven.

Pink vertelt op Instagram dat ze hoopt dat tests voor het coronavirus breder beschikbaar worden.

