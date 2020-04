Selena Gomez vertelde vrijdag voor het eerst publiekelijk dat er een bipolaire stoornis bij haar is gediagnosticeerd. Ze sprak er met Miley Cyrus over in haar Bright Minded Instagram Live-serie.

"Kortgeleden ben ik naar één van de beste psychiatrische ziekenhuizen in Amerika geweest", vertelde de zangeres en actrice aan Cyrus. "En daar kwam ik erachter, nadat ik heel veel onderwerpen besproken had, dat ik bipolair ben."

Het deed haar goed om er meer informatie over in te winnen: "Het helpt me. Ik word er niet bang van of zo." Nu ze de diagnose kent, herkent de voormalig Disney-ster ook gedrag vanuit haar eigen familie. Eerder kon ze dat niet goed plaatsen. "Ik kom uit Texas, daar is het niet zo normaal om over mentale gezondheid te praten."

De zangeres en actrice won in 2019 een prijs voor haar inzet om meer aandacht te krijgen voor mentale gezondheid. Ze kwam er toen wel al voor uit dat ze last had van paniek- en angstaanvallen, maar niet dat ze ook last heeft van depressies en bipolariteit.