Zangeres Colbie Caillat heeft op Instagram bekendgemaakt dat haar verloving met muzikant Justin Young over is, na een relatie van tien jaar. Ze zegt dat ze "beste vrienden zullen blijven".

"Dit is moeilijk voor ons om te delen, maar we willen eerlijk zijn tegen jullie allemaal. Na tien prachtige jaren hebben Justin en ik onze relatie beëindigd", staat er in een verklaring te lezen.

De Bubbly-zangeres schrijft verder: "We zijn begonnen als beste vrienden en we zullen onze beste vrienden blijven. En we zullen blijven werken en samen muziek maken, zoals we altijd hebben gedaan."

"Het zal moeilijk zijn, maar vaak is de moeilijke keuze de juiste keuze en het pad dat ons in staat stelt om vooruit te gaan en te groeien. We blijven overweldigd worden door dankbaarheid voor onze liefde en tijd samen."

Young plaatste dezelfde boodschap op zijn Instagram-pagina.