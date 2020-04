Arjen Lubach haalt de sloophamer door de muren van RUMAG, André Hazes Jr. gaat ineens anoniem op sociale media en Memphis Depay trekt zich weinig aan van kritiek. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Er zijn een paar dingen die de meeste mensen van jongs af aan meekrijgen: oude mensen spreek je met u aan, niet rennen met een schaar in je handen en je mag niet stelen. Toch blijkt het voor sommigen heel moeilijk die regels in acht te houden, alsof de regeltjes met de jaren zo hun hoofd uit zijn gewandeld.

Inbrekers, tasjesdieven en overvallers maken zich iedere dag schuldig aan het overtreden van die regels en krijgen als ze gepakt worden straf, maar er zijn boeven die veel minder duidelijk stelen en dan wordt het lastig een straf uit te delen. Want is het wel echt stelen als je het werk van anderen overneemt en zegt dat je "geïnspireerd" was, zoals zoveel muzikanten doen? Arjen Lubach vond van wel en luidde de noodklok.

De presentator was er klaar mee: hij vond dat de populaire site RUMAG wel erg makkelijk omging met die dunne lijn. De website maakt zich volgens Lubach schuldig aan het overnemen van de teksten van anderen om daar zelf geld mee te verdienen. In Zondag Met Lubach toonde hij een interview met één van de oprichters van RUMAG waaruit bleek dat het bedrijf bewust die grens opzocht: als je iets kleins aanpast in de tekst, is het geen stelen, dan is het creatief omgaan met woorden.

RUMAG verdient er goud geld mee: mokken, petten, T-shirts en tassen worden bedrukt met de teksten en verkocht in heel Nederland. En ze zetten zich ook in voor het goede doel, want voor het Rode Kruis haalden ze samen met &C geld op door T-shirts te verkopen met de tekst "Ik geloof in jou en mij". Inderdaad, uit de tekst van het lied van Boudewijn de Groot, maar als je er puntjes tussenzet is het bijna niet meer te herkennen.

Lubach was het zat en zette zijn eigen campagne op: anders dan RUMAG koos hij niet voor verhoogde verzendkosten en maakte hij al het geld dat werd verdiend met zijn T-shirts over naar het Rode Kruis. Dat het mogelijk het einde van de populaire site zou gaan betekenen, had hij echter niet van tevoren kunnen voorzien.

Want waar Fred van Leer en Humberto Tan de organisatie bleven steunen, heeft Hallmark inmiddels laten weten de kaarten van het merk uit de handel te halen tot duidelijk is hoe origineel die teksten nou echt zijn. De T-shirts met "Joe joe", geïnspireerd op een uitspraak van Bram Krikke zijn uit de handel gehaald en inmiddels zijn ook de producten met teksten uit Chateau Meiland van de site verdwenen. De site van RUMAG wordt leger en leger.

Na al die tijd toch anoniem

Er zijn weinig kinderen die we zo hebben kunnen zien opgroeien als André Hazes Jr. De zoon van André Hazes en Monique Westenberg was te zien in hun reallifesoap en schitterde regelmatig op sociale media op schattige foto's en in aandoenlijke video's.

Bijna iedereen kan het gezichtje van het jongetje dromen en daarom begon het mensen ook op te vallen dat de laatste maanden we nog zo weinig zagen van André Jr. Oké, wel in verkleedkleren met een enorme zonnebril op, of de helft van zijn gezicht bij het helpen van zijn moeder tijdens het koffie maken, maar nooit meer volledig.

Was het opzet? Was het toeval? RTL Boulevard gaf ons het verlossende antwoord: het is een hele bewuste zet van zijn ouders. André Jr heeft inmiddels bijna de leeftijd bereikt dat hij naar school gaat en papa en mama hopen dat hij daar enigszins anoniem door het leven kan.

De kleine Hazes wordt tegenwoordig op straat zoveel herkend, dat het tijd werd voor een nieuwe koers en dus gaan André en Monique BN'ers als Nicolette van Dam, Ali B en Carice van Houten achterna.

Sylvie Meis ging hen allemaal al eens voor toen ze besloot Damián niet meer op sociale media te plaatsen. Bij André Jr kan hetzelfde gevraagd worden als bij Damián: weet niet iedereen al hoe hij eruitziet?

Memphis de leeuwenkoning

Als je heel veel geld hebt, kan het wel eens moeilijk zijn nog iets origineels te bedenken om het aan uit te geven. Na twintig Rolexen, net zoveel dure auto's en vier verschillende huizen kijk je naar je portemonnee en zie je verdorie nog steeds niet de onderkant: het geld blijft er maar zitten. Wat doe je dan?

Je zou het uit kunnen geven aan een goed doel, maar wat natuurlijk ook een optie is, is het geld uitgeven aan een nieuw huisdier. Omdat een hond of een kat gratis opgehaald kan worden in het asiel is daar niks meer aan en een konijn heb je voor een euro of 10 wel bij de dierenwinkel. Nee, jij hebt geld, dus je wil het eens helemaal anders doen.

Wat doe je dan? Dan neem je een leeuw of een tijger in huis. Staat stoer, niemand doet het je na en dat beest moet iedere dag flink te eten krijgen dus je gaat eindelijk een beetje door je geld heen. En je Instagram ontploft, want daar is het uiteindelijk echt om te doen.

Memphis Depay ging nog een stapje verder: hij ging niet voor een leeuw of tijger, hij nam een kruising. Een zogeheten 'lijger'. En dat leverde hem bakken met kritiek op. Kjeld Nuis en Gordon lieten op Instagram weten dat Memphis een dierenbeul is en dierenrechtenorganisatie PETA noemde het "een voorbeeld van onzekere mannen die zich groter willen voelen door andere wezens te 'domineren' en vervolgens te poseren met hun veroveringen".

Memphis trekt zich er ondertussen geen moer van aan. Hij vindt zichzelf juist een dierenliefhebber, want lijgers horen niet in het wild: ze zijn gefokt door mensen en horen dus bij mensen. En hij had het beest niet echt in huis, het was alleen voor de foto's. Of we allemaal niet zo overdreven willen doen, was de boodschap.