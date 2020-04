Britt Dekker vindt het interessant om te zien dat het op sociale media nu vooral gaat over echt belangrijke dingen. De presentatrice vindt het belangrijk dat mensen stilstaan bij de druk op de zorg tijdens de coronacrisis en er hierdoor duidelijk wordt welke mensen werk doen dat er echt toe doet.

"BN'ers ontdekken nu dat ze niet zo belangrijk zijn, ik heb dat zelf ook. Iedereen heeft het nu over artsen, verplegers en andere medewerkers in de zorg, dus de mensen die werk doen dat er echt toedoet", aldus de presentatrice in gesprek met NU.nl.

Dekker heeft zelf nog geen moment gehad om zich te vervelen sinds de entertainmentindustrie voor het grootste gedeelte stil is komen te liggen. "Ik ben de hele dag bij de paarden en maak een paar keer per week ZAPP Live Extra met Klaas van Kruistum. Dat is maar goed ook, anders was ik misschien wel een liedje gaan zingen. BN'ers die zich vervelen blijkt een gevaarlijk gegeven."

De presentatrice ziet van heel dichtbij wat het coronavirus doet: haar moeder werkt op de intensive care. "Ik zie haar nu amper. Laatst was ze bij mij op de stal, dan staan we echt drie meter van haar af. Ze heeft het zo druk, maar klaagt nooit. Ze weet dat het werk dat zij nu doet zo belangrijk is, ik vind dat heel bijzonder om te zien."

"Ik maak me in deze situatie wel echt zorgen om haar. Want we hebben het allemaal over corona, maar alle "normale" dingen zoals ongelukken, hartstilstanden en mensen met kanker gaat ook gewoon door, hè. Dat mijn moeder nu ziet hoe mensen komen te overlijden zonder dat hun familie erbij kan zijn, is zo ontzettend verdrietig en zwaar voor haar."

De presentatrice kent dankzij haar nieuwe programma Britts Gouwe Ouwen nog veel meer mensen die in de zorg werken en die zich iedere dag inzetten om de gezondheid van anderen te beschermen. "Daarom vind ik ook dat het belangrijk is te herhalen wat mijn moeder me laatst appte: 'Hartstikke leuk, al die goedbedoelde liedjes en applaus, maar het allerbelangrijkste is dat mensen gewoon binnen blijven'."