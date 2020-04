Joe Exotic, de voormalig eigenaar van meer dan tweehonderd leeuwen en tijgers die te zien is in de Netflix-documentairereeks Tiger King, is van de gevangenis naar een medisch centrum overgeplaatst. Hij zou het coronavirus opgelopen hebben. Amerikaanse media melden op basis van een gevangenisrapport dat hij in het ziekenhuis van de gevangenis is beland.

De 57-jarige Joe Exotic, artiestennaam van Joe Maldonado-Passage, zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit en werd onlangs in quarantaine geplaatst nadat hij was overgeplaatst uit een gevangenis waar meerdere gevangenen het COVID-19-virus hadden opgelopen.

Zijn echtgenoot Dillon Passage vertelde eerder deze week op de Amerikaanse radiozender SiriusXM dat hij Maldonado-Passage nog niet had gesproken sinds hij was overgeplaatst. Nu blijkt uit documenten van de gevangenis dat de voormalig dierentuineigenaar met gezondheidsproblemen, als gevolg van het coronavirus, in het medisch centrum ligt. Het is niet bekend hoe ernstig de klachten van Maldonado zijn.

Maldonado-Passage is momenteel onderwerp van gesprek vanwege de enkele weken geleden verschenen Netflix-documentaire Tiger King. Hierin is te zien hoe een geschil met Carole Baskin, eigenaresse van Big Cat Rescue, uit de hand loopt. Maldonado-Passage belandde in de gevangenis wegens het pogen iemand in te huren om Baskin te laten vermoorden. Ook werd hij schuldig bevonden aan het doden van vijf tijgers.