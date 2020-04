Rapper Tekashi 6ix9ine, die onlangs veroordeeld werd tot twee jaar celstraf, mag de resterende maanden van zijn straf in thuishechtenis uitzitten. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten, omdat hij astmapatiënt is en daarom tot een risicogroep behoort voor het coronavirus, melden Amerikaanse media.

De rapper, geboren als Daniel Hernandez, moet de komende vier maanden een gps-apparaat bij zich dragen waarmee in de gaten wordt gehouden of hij zich op het afgesproken adres bevindt. Hij mag dit adres alleen verlaten als hij medische hulp nodig heeft.

Hernandez werd in november 2018 gearresteerd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie. In januari sloot de rapper een deal met justitie en kreeg in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods-bende in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf 24 maanden opgelegd.

Op het moment dat de straf werd uitgesproken, had Hernandez al dertien maanden in voorarrest gezeten. Onlangs werd bekend dat hij drie maanden eerder vrij zou komen wegens goed gedrag in de gevangenis. De rapper mag zijn huis in augustus weer verlaten.

