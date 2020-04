Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone (89) en zijn vrouw Fabiana (44) verwachten een kind. Ecclestone vertelt aan de Zwitserse krant Blick dat de baby over drie maanden geboren moet worden.

Ecclestone vertelde het nieuws aan de krant in een telefonisch interview terwijl hij op zijn boerderij in São Paulo in Brazilië verblijft. Hij verblijft daar met zijn zwangere vrouw in quarantaine, terwijl ze op hun landgoed aan het werk zijn.

"Zoals alle ouders hebben we maar één wens: ons kindje moet gezond geboren worden", vertelt de Britse miljardair, die in 2012 met de 45 jaar jongere Fabiana trouwde.

Voor Ecclestone wordt het zijn vierde kind. Hij kreeg uit zijn eerste huwelijk dochter Deborah, die zelf al oma is geworden. Uit zijn tweede huwelijk heeft hij een 36-jarige en 32-jarige dochter. Ecclestone heeft vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.