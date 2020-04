Jan Smeets is onlangs positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de organisatie van Pinkpop, waar Smeets directeur is, donderdag aan NU.nl.

"In verband met een infectie is Pinkpopdirecteur Jan Smeets onlangs voor een periode opgenomen geweest in het ziekenhuis van Sittard-Geleen", laat de organisatie weten. "Daarbij is hij tevens, omdat hij vanwege zijn hartklachten en operaties in een risicogroep valt, getest op het coronavirus. De uitslag was positief."

Smeets revalideert momenteel, laat de organisatie van Pinkpop weten. "Zijn situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en hij krijgt alle hulp die nodig is. Indien er relevant nieuws is, laten wij dit weten en we hopen hierbij op begrip."

Het werk achter de schermen van het muziekfestival kan intussen doorgaan zoals gepland. "Hij heeft een team waar hij op kan vertrouwen. Natuurlijk is iedereen wel begaan met de gezondheid van Jan en hopen we allemaal op een snel herstel."

De organisatie vraagt verder om Jan en zijn familie in alle rust te laten revalideren.

