Val Kilmer is nadat hij in 2015 werd gediagnosticeerd met keelkanker tijdelijk ingetrokken bij zijn ex-vriendin Cher, zo onthult hij in zijn op 21 april te verschijnen memoires. People zag I'm Your Huckleberry al voor de verschijningsdatum (21 april) in.

Tijdens zijn verblijf bij Cher moest Kilmer naar eigen zeggen bloed opgeven. De zangeres en actrice stond de acteur bij terwijl de ambulancemedewerkers hem verzorgden.

"Ik zag dat ze zelfs toen een van de superknappe ambulanceverpleegkundigen uitgebreid bekeek", aldus de 60-jarige Kilmer over de 73-jarige zangeres met wie hij in de jaren tachtig een relatie had. "Toen Cher merkte dat ik het doorhad, barstte ze in lachen uit."

"We moesten allebei lachen, totdat de verpleegkundigen mij de mond snoerden door me een zuurstofmasker aan te meten", gaat Kilmer verder. "Alleen in Hollywood, nietwaar?"

Kilmer onderging tracheotomie

De in 2016 genezen Kilmer onderging voor de behandeling van zijn ziekte chemo- en radiotherapie en een tracheotomie, waarbij een opening in zijn keel werd aangebracht. Sindsdien moet de acteur zijn hand op het gaatje houden om te kunnen praten.

Kilmer ging na zijn behandeling op tournee met een solovoorstelling over de schrijver Mark Twain. De acteur heeft ook een rol in de voor een première in juni geplande film Top Gun: Maverick, het vervolg op Top Gun uit 1986 waarin de acteur ook meespeelde.