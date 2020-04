Peter Faber is sinds zijn openhartoperatie in 2018 niet meer bang voor de dood. De 76-jarige acteur zegt in gesprek met Playboy dat hij nu weet dat er niets te vrezen valt.

Faber heeft nog lang terugverlangd naar de intensive care, vertelt hij aan het tijdschrift. "Ik heb vier maanden heimwee gehad naar de intensive care. Ik ging steeds weer terug om cadeautjes te brengen en de verplegers weer even te spreken. Ik had heimwee naar het jezelf onvoorwaardelijk over kunnen geven aan de zorg van anderen. Dat heb ik thuis namelijk nooit gekend."

De acteur zei voorafgaand aan de coronamaatregelen dat hij zich een beetje verheugde op veel thuis zijn. "Lekker drie weken m'n huis niet uit. Ik moet nog zo veel kijken op Netflix, ik heb nog zo veel boeken die ik moet lezen en ik kan elke dag schrijven en schilderen. Je bent tot niets verplicht. Dat vond ik ook zo fijn aan het ziekenhuis: de enige verplichting die je had was ademhalen."

Om gezond te blijven beweegt Faber nog altijd veel. "Ik train elke ochtend. Eerst train ik mijn lichamelijke spieren met vijf Tibetaanse oefeningen die ik twaalf keer doe. Rekken, strekken, draaien, het is een soort yoga. Daarna train ik mijn creatieve, emotionele spieren. Ik neem in woord en gebaar alle basiskleuren even door: woede, verdriet, blijdschap, gekte, vrijen. Ik sluit altijd af met 'roerloos'. Dan lig ik stil op de grond en bedenk ik wat mijn kern is."