Darter Michael van Gerwen is voor de tweede keer vader geworden. De meervoudig wereldkampioen en zijn vrouw werden ouders van het jongetje Mike, meldt Van Gerwen woensdag op Instagram.

"Mijn vrouw heeft het heel goed gedaan", aldus Van Gerwen, die de zwangerschap van zijn vrouw in september wereldkundig maakte. "Mike...welkom in de wereld!"

Het is niet bekend wanneer het tweede kind van de darter is geboren. Ook doet Van Gerwen geen uitspraak over waar het jongetje ter wereld kwam.

De 30-jarige Van Gerwen is sinds 2014 getrouwd met zijn 25-jarige vrouw Daphne. In 2017 werd het echtpaar ouders van dochter Zoë.