Bert Kuizenga en zijn vrouw Astrid lagen begin maart in het ziekenhuis nadat ze het coronavirus hadden opgelopen. De dochter van de voormalig presentator vertelt aan De Telegraaf (€) dat haar ouders werden opgenomen met zware ademhalingsproblemen.

"Het is nu ruim drie weken geleden dat mijn vader en moeder allebei wat grieperig werden. Het zag er eerst naar uit dat het iets onschuldigs was, maar het werd steeds erger. Op een gegeven moment hadden ze grote ademhalingsproblemen en kregen ze bijna geen lucht meer", vertelt dochter Roosje.

De dochter van Kuizenga zegt dat het vreselijk was om haar ouders zo te zien. "Als dochter kun je niet veel doen en is het afwachten hoe het verder gaat. Je staat met je rug tegen de muur, je voelt je zo machteloos. Je maakt je grote zorgen, maar kan alleen maar afwachten en hopen dat het goed komt."

Kuizenga is weer aangesterkt en mocht afgelopen week weer naar huis. Zijn vrouw ligt nog in het ziekenhuis, maar is ook aan de betere hand.

De 64-jarige Kuizenga was jarenlang op televisie te zien als presentator van onder anderen de programma's Te Land, ter zee en in de lucht en Blind Date.

