Het viel Ariel Winter niet mee om voor de camera op te groeien. De actrice, bekend van haar rol als Alex Dunphy in de sitcom Modern Family, zegt in gesprek met People dat het niet ideaal voor haar was om constant met meningen op sociale media te worden geconfronteerd.

De 22-jarige actrice was voor het eerst in de serie te zien op elfjarige leeftijd. Ze bleef de rol tot het elfde en laatste seizoen spelen.

"Het was zeker niet gunstig om te worden geconfronteerd met miljoenen mensen die denken het recht te hebben om commentaar te geven op hoe ik eruit zie of wat ik doe", vertelt de actrice.

"Het was niet ideaal. Ik ben natuurlijk dankbaar voor wat ik mag doen en al gedaan heb, maar ik vond het wel zwaar om op televisie en voor miljoenen mensen op sociale media op te groeien."

Winter legt uit dat de serie begon toen sociale media steeds populairder werden. "Ik was toen erg jong en mensen waren net aan het uitvinden hoe ze anderen online konden beledigen." De actrice zegt het gevoel te hebben dat mensen denken recht te hebben op elk aspect van haar leven, omdat ze op televisie te zien is.

Volgens Winter heeft ze wel een dikkere huid overgehouden aan haar ervaringen in de afgelopen elf jaar. "Je leert sowieso veel in elf jaar tijd, maar al helemaal onder het toeziend oog van het publiek dat elke fout ziet die je maakt."

De laatste aflevering van Modern Family, dat na elf seizoenen tot een einde komt, wordt op 8 april in Amerika uitgezonden.