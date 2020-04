YouTuber en radio-dj Bram Krikke liet woensdag weten een advocaat te hebben ingeschakeld, omdat RUMAG merchandise met daarop de door hem bedachte term 'joe joe' verkocht. Het bedrijf is inmiddels gestopt met de verkoop van deze producten en heeft de opbrengst overgemaakt aan het Rode Kruis, meldt Krikke.

"Inmiddels heeft RUMAG de items van de website gehaald en is het bedrag wat daarmee is verdiend overgemaakt aan het Rode Kruis. Eind goed, al goed", tweet de dj.

Krikke heeft de term 'joe joe' in 2018 geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), de instantie voor de registratie van merken. Nadat Arjen Lubach afgelopen zondag in de uitzending van Zondag met Lubach aandacht had besteed aan de werkwijze van RUMAG, ontdekte de radio-dj dat het bedrijf merchandise met de genoemde tekst verkocht.

"RUMAG opereert graag in grijs gebied en verdient geld met de creativiteit van een ander, zoals de oprichter zelf aangeeft", vertelde het management van Krikke aan het AD. Omdat Krikke het intellectueel eigendom over de uitspraak 'joe joe' heeft, is het gebruik ervan in strijd met het auteursrecht.