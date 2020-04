YouTuber en radio-dj Bram Krikke is niet blij met het onlangs in opspraak geraakte RUMAG. Het bedrijf verkocht merchandise met daarop een door Krikke bedachte term: 'joe joe'. Daarom wordt RUMAG nu gesommeerd, vertelt de manager van Krikke aan het AD.

RUMAG raakte in opspraak nadat Arjen Lubach in Zondag Met Lubach aandacht besteedde aan een benefietactie dat het bedrijf had opgestart. Hij noemde het bedrijf "triest" omdat het geld zou verdienen aan de coronacrisis. Zo worden T-shirts, koffiemokken en handdoeken met "gejatte quotes" verkocht. Het bedrijf geeft zelf toe slogans en quotes van anderen te gebruiken.

Hierdoor raakte Krikke ervan op de hoogte dat het bedrijf ook shirts, hoodies en vesten verkocht met zijn slogan 'joe joe' erop. Hij eist nu dat RUMAG al die artikelen uit de verkoop haalt.

Krikkes manager zei aan het AD: "Onze juridische afdeling heeft RUMAG gesommeerd wegens de inbreuk die is gepleegd op het merk 'joe joe', waar Bram de rechtmatige eigenaar van is", meldt zijn manager. "RUMAG opereert graag in grijs gebied en verdient geld met de creativiteit van een ander, zoals de oprichter zelf aangeeft."

'Joe joe' is in 2018 geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), de officiële instantie voor de registratie van merken. "We zien de opbrengsten die zijn gegenereerd met de verkoop van de producten waar 'Joe Joe' op staat graag tegemoet, zodat we de volledige opbrengsten die RUMAG onrechtmatig heeft gegenereerd kunnen doneren aan het Rode Kruis", liet het management aan het AD weten.