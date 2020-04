Johan Vlemmix hoeft voorlopig niet te hamsteren: hij heeft een bunker voor noodvoedselpakketten die hij in de jaren tachtig heeft gekocht. In totaal zou hij er zo'n twintigduizend hebben staan, vertelt hij aan Panorama.

"Ik heb in de jaren tachtig, toen ik nog handelde in atoombunkers en gasmaskers en zo, ooit eens een enorme partij voedselpakketten gekocht, van die noodrantsoenen", aldus Vlemmix in gesprek met het tijdschrift.

De pakketten bestaan uit verschillende maaltijden in blik of houdbare verpakkingen. Naast eten zitten er ook zakjes bij om frisdrank mee te maken. De oudste pakketten zijn nog van voor de jaren tachtig.

"Ik trok laatst een blik open waar 1941 op stond, een soort hondenvoer. Niets mis mee. In sommige pakketten zit zelfs kauwgom en chocola. Dat is hooguit wat vreemd uitgeslagen, maar de smaak is nog prima. Nee, van de honger zal ik niet omkomen."

Vlemmix wil niet dat het tijdschrift zijn volledige voorraad op de foto zet. "Ik bedoel: stel dat de mensen straks écht gek worden, en ze zien op die foto waar ik al die voedselpakketten heb opgeslagen..."