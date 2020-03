Cabaretier Freek de Jonge zou een bed op de intensive care (ic) afstaan aan een jonger iemand. Hij weet sowieso niet of hij wel naar de ic zou willen, vertelt hij aan Tim Hofman in de nieuwste aflevering van de #BOOS Anti Coronadepressie Podcast.

"Ik maak graag plaats voor een ander", vertelt De Jonge in gesprek met Hofman. "Ik vind dat een jonger iemand op dit moment wel voorgaat."

De Jonge heeft het onderwerp ook al met zijn vrouw Hella besproken. "Heeft het nog wel zin om naar de ic toe te gaan?", vraagt hij zich hardop af. "Zoals ik begrijp, overleeft zo'n 50 procent van de mensen die erheen gaat het niet. En nog eens de helft van de overlevers is voor de rest van z'n leven beschadigd", zegt de 75-jarige theatermaker.

De Jonge voelt zich nog gezond, maar geeft wel aan niet bang te zijn voor de dood. "Ik hoef niet bang te zijn, ik sta niet aan het begin van mijn leven. Als mijn leven morgen zou eindigen, dan neem ik daar wel genoegen mee", aldus De Jonge.

Hij is zich ervan bewust dat hij tot de risicogroep behoort en het virus op zou kunnen lopen. "Zeker, het kan. Maar ik heb mijn leven geleid. En elke dag is er weer één, ik geniet enorm van alles. En ook van deze tijd, er is heel veel te leren over ons bestaan en wat voor wending dat genomen heeft. Misschien moeten we de koers wel gaan bijsturen en ik ben natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar hoe dat gaat en of dat gaat."