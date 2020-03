Makkelijke relaties bestaan volgens actrice Emma Watson niet. In een interview met Teen Vogue noemt ze het "onzin" dat een relatie altijd maar makkelijk moet zijn en dat twee geliefden elkaar moeten begrijpen. "Het is onmogelijk", aldus de actrice.

Volgens Watson geldt dat nog meer voor relaties die niet aan het traditionele beeld voldoen. "Er is meer overleg en instemming nodig tussen partners. Het vergt een echt gesprek en overeenstemming over hoe je de taken en de verantwoordelijkheden verdeelt."

Watson denkt wel dat dit bijdraagt aan een relatie. Ze vertelt dat veel van de beste relaties die ze kent relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn. "Ik denk dat dit komt doordat zij automatisch met elkaar moeten overleggen om bepaalde zaken te definiëren. Hierdoor weten ze wat ze van elkaar kunnen verwachten."

Over haar eigen liefdesleven laat de Little Women-actrice niets los. In 2017 vertelde ze aan Vanity Fair dat ze daar consistent in moet zijn. "Ik kan niet in een interview vertellen over mijn vriend, maar dan wel van de paparazzi verwachten dat ze ons met rust laten."