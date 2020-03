Daniel Radcliffe is niet boos om het artikel waarin ten onrechte werd gemeld dat de Harry Potter-acteur de eerste bekende persoon met het coronavirus is. In gesprek met Vulture vertelt de Brit dat hij er wel om kan lachen.

Toen het bericht halverwege maart viral ging, was hij bezig met de uitvoering van een toneelstuk in Londen.

"We waren net klaar met de matinee, ik ging naar visagie om mijn haar en make-up te laten doen voor de avondvoorstelling", aldus de dertigjarige acteur. "De visagist draaide zich om met een soort alwetende glimlach en zei: 'Jij hebt het coronavirus, toch?'" Radcliffe was in eerste instantie verward. "Want ik wist dat dat niet zo was. En hij zei: 'Mijn nichtje stuurde me net een berichtje hierover.'"

De acteur kon er vervolgens wel om lachen. "Het is niet de eerste keer dat er iets geks over me wordt geschreven. Maar ik denk niet dat er ooit een gerucht is geweest dat zo was toegespitst op het huidige nieuws."

Ook zijn vriendin las het bericht

Erin Darke, de 35-jarige vriendin van Radcliffe, werd ook verrast door het bericht. "Ik had net in een vliegtuig gezeten en toen ik mijn telefoon weer aanzette, had ik heel veel berichtjes gekregen: 'Ik hoop dat het niet klopt!' en 'Gaat het wel goed met Daniel?'", vertelt de actrice.

Even later merkte Darke dat het om nepnieuws ging. "Niet dat ik me zorgen maakte hoor, want ik had hem die ochtend nog gezien. Ik was wel even compleet in de war."

Kort na het bericht over Radcliffe werd bekend dat Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson de eerste bekende sterren waren die het coronavirus onder de leden hadden. Zij zijn inmiddels hersteld.

