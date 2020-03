Sven Kockelmann was een buitenbeentje op school. De interviewer vindt het aannemelijk dat zijn geldingsdrang in die periode ontstond. Dat zegt hij in gesprek met Villamedia (€).

"Mijn moeder was onderwijzeres. Ik heb een jaar bij haar in de klas gezeten. Dat vond zij achteraf ook niet zo'n succes. In de ogen van mijn klasgenoten was ik dat zoontje van de strenge juf", zegt de vijftigjarige journalist.

"Ik dacht weleens: wacht maar, ooit… We zullen nog weleens zien hoe jullie later tegen me aan kijken. Als ik niet bij mijn moeder in de klas had gezeten, was ik misschien wel nooit presentator geworden."

Kockelmann, die onder meer programma's als Brandpunt, Goedemorgen Nederland en Eén op één presenteerde, kwam er enkele jaren later achter dat hij de journalistiek in wilde. "Op de middelbare school bedacht de tekenleraar een schooljournaal. Het klaslokaal werd omgebouwd tot studio. Ik mocht interviewen, lastige vragen stellen aan de rector, monteren. Meteen wist ik wat ik wilde worden."

De presentator laat in het interview weten dat zijn bewijsdrang met de jaren is afgenomen. "Ik ben ook rustiger, voel me vrijer. Meer in balans. Met dank aan mijn geliefde, die mij met beide benen op de grond houdt. En natuurlijk de leeftijd, mevrouw…"