Operazanger Plácido Domingo, over wie op 22 maart bekend werd dat hij het coronavirus heeft, is thuis en voelt zich goed, zo meldt hij via Twitter. Maandag circuleerde het bericht dat de 79-jarige zanger opgenomen zou zijn in het ziekenhuis.

"Op sociale media en in de pers circuleert veel verwarrende en onjuiste informatie over mijn gezondheid", aldus Domingo. "Ik ben thuis en voel me goed."

Domingo zegt door te gaan met zijn behandeling en te rusten. Hij laat niet weten of hij wel of niet opgenomen is geweest in het ziekenhuis.

De operazanger kwam eind 2019 in opspraak nadat anonieme bronnen hem van seksueel misbruik beschuldigden. Hij trok zich terug uit alle geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York en nam ontslag bij de Los Angeles Opera. Onlangs bekende Domingo spijt te hebben van de pijn die hij de betrokken vrouwen heeft aangedaan.

