Rihanna is zich na haar 32e verjaardag gaan realiseren dat de tijd vliegt, vertelt ze aan Vogue. Als ze over haar toekomst nadenkt, ziet ze die het liefst met kinderen, ook als ze tegen die tijd geen relatie heeft.

De zangeres feest "de laatste jaren een stuk minder dan voorheen", vertelt ze in Vogue. Ze zegt dat ze in een nieuwe fase van haar leven beland is en dat het krijgen van kinderen een grote wens van haar is: "Over tien jaar heb ik er drie of vier."

Of dat met of zonder man is, moet volgens Rihanna niet uitmaken. "Ik heb het gevoel dat de maatschappij op alleenstaande moeders neerkijkt, maar het enige dat kinderen nodig hebben is liefde. Dat is de enige relatie tussen ouder en kind. Dat is het enige dat een kind kan opvoeden: liefde."

Nadat de relatie van Rihanna en de Saoedi-Arabische zakenman Hassan Jameel recentelijk stukliep, begon de zangeres na te denken over haar toekomst. "Ik realiseer me dat het leven kort is. Ik heb geen tijd meer om allerlei onzin te tolereren."