Het 'nieuwe' leven voor prins Harry en Meghan Markle gaat dinsdag officieel beginnen; dan doen zij afstand van hun koninklijke titels. Wat gaat er precies veranderen voor het echtpaar? NU.nl vraagt het aan royaltydeskundige Jeroen Snel.

"Ze kunnen nu volledig alles zelf bepalen", vertelt Snel, bekend van het EO-programma Blauw Bloed. "Dus ze kunnen volledig bezig zijn met hun eigen goede doelen en bijvoorbeeld de Invictus Games (het sportevenement dat Harry organiseert, red.)."

De komende tijd wil het paar een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor problemen die het gevolg zijn van het coronavirus, zo lieten zij maandag weten op Instagram.

Vorige week werd bekend dat Harry en Markle hun eerste jaar zonder royal duties aftrappen in Bevery Hills in Los Angeles. Ze verruilen hun eerdere woonplek in Canada voor Hollywood.

"Waar de meeste paparazzi per vierkante kilometer zitten", zegt Snel. "Ik vermoed dat Meghan hier de broek aan heeft. Haar moeder en vrienden wonen hier, ze is hier opgegroeid. Maar het is de vraag of Harry hier gelukkig is."

Dat het paar in Hollywood meer last zal hebben van de media dan in Canada, staat vast. Snel noemt de verhuizing "vreemd". "Want een reden voor hen om weg te stappen uit het koninklijk huis, is de grote media-aandacht die zij kregen. In Canada was dat inderdaad een stuk minder, maar Harry en Meghan zullen in Hollywood continu gefotografeerd worden. Meghan geniet daarvan en zoekt het op, maar dit zit haaks op wat Harry wil."

'Aderlating voor de koninklijke familie'

Een van de dingen die nu is veranderd voor het stel, is dat ze zelf hun beveiliging moeten inhuren en bekostigen - wat ze bij hun nieuwe woonplek nog harder nodig hebben.

Als onderdeel van de koninklijke familie werd dat voor hen betaald. Dit zal geen problemen opleveren, vermoedt de royaltydeskundige. "De officiële uitkering is gestopt, maar Harry krijgt via zijn privégeldstroom alsnog een deel van het geld van zijn vader, die een behoorlijk vermogen heeft." Daarnaast wordt het koppel rijkelijk beloond voor bijvoorbeeld speeches op bijeenkomsten en andere klussen, zoals het inspreekwerk dat Markle deed voor de Disney-documentaire Elephant.

Het echtpaar zal daarnaast niet meer met zoon Archie de wereld rondreizen om koninklijke taken te volbrengen, legt Snel uit. "Een bezoek als aan het Gemenebest, dat Harry bracht omdat Elizabeth wegens haar leeftijd minder doet, valt nu weg. Dat is jammer, want Harry en Meghan werden altijd groots onthaald. Een aderlating voor de koninklijke familie", vindt de koningshuiskenner.

We zullen ze alleen nog maar zien tijdens hoogtijdagen van de koninklijke familie, zoals het verjaardagsfeest van Elizabeth. "Maar dan als gast, en niet in functie. Harry zal ook niet meer in uniform te zien zijn, zoals eerst het geval was."

Prins Harry zal niet meer in uniform te zien zijn. (Foto: BrunoPress)

'Alle aandacht naar William en Catherine'

Omdat het koppel niet meer werkzaam is voor het Britse koninklijk huis, hebben de 'achterblijvers' nu meer te doen. Het aantal werkbezoeken wordt verdeeld onder Charles en Camilla en William en Catherine, maar ook Edward (56, broer van Charles) en zijn vrouw Sophie (55) gaan we vaker zien.

"Zij zijn wat grijzer, maar een redelijk modelgezin met schattige kinderen, waar niemand zich een buil aan zal vallen", vertelt Snel. "Maar die worden nooit zo populair als Harry en Meghan. Alle aandacht zal nu naar William en Catherine gaan."

Prins Edward en zijn vrouw Sophie gaan meer werkbezoeken afleggen. (Foto: Bruno Press)

Deur wordt op een kier gehouden

Vanaf woensdag gaat ook een zogenaamde review period van start, die een jaar zal duren. In die periode bekijken zowel Harry en Markle als het koninklijk huis hoe alles gaat en heeft het koppel nog de optie om terug te keren in hun vorige rol als hertog en hertogin van Sussex (overigens behouden ze deze titel wel, maar mogen ze hem niet meer gebruiken).

"Meer om de deur op een kier te houden", legt Snel uit. "Dat als ze besluiten om terug te komen, het niet zo schokkend zou zijn als wanneer deze periode er niet zou zijn. Het is meer een strategische uitspraak, die aangeeft dat Harry er nog steeds bij hoort."

Snel verwacht deze week geen bericht van Buckingham Palace dat de nieuwe rol van Harry en Markle zal aanhalen. "Nee, zij moeten ook gewoon door, zo goed en kwaad als dat in deze tijd lukt. Als ze hier een bericht over plaatsen, dan markeer je nog meer dat het een afscheid is. Harry en Meghan zijn een ander leven begonnen. Maar wellicht dat dit weer verandert. Veel hangt af van hoe hun huwelijk standhoudt."