Prins Charles, over wie vorige week bekend werd dat hij besmet was met het coronavirus, is inmiddels herstellende. De 71-jarige Britse kroonprins hoeft niet meer in isolatie te zitten, maakt het Britse koninklijk huis maandag bekend.

Na overleg met zijn arts is besloten dat de prins niet meer in thuisisolatie hoeft, melden meerdere media nadat zij een verklaring van het koninklijk huis hebben ontvangen.

Charles heeft totaal zeven dagen in isolatie gezeten. Hij bracht deze tijd samen door met zijn vrouw Camilla in hun huis in Schotland. Camilla was niet positief getest op het virus, maar blijft nog ongeveer een week in thuisisolatie. In Groot-Brittannië moeten (klachtenvrije) familieleden van mensen met het virus namelijk twee weken in isolatie.

Woensdag werd bekendgemaakt dat de prins "milde symptomen" vertoont, maar verder in goede gezondheid verkeert.

Nadat de kroonprins en Camilla symptomen vertoonden, is door de National Health Service besloten hen te testen op het virus. Omdat Charles de laatste weken veel verschillende afspraken heeft gehad, is het niet te herleiden waar hij het virus heeft opgelopen.

