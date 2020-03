Vincent Bijlo maakt gebruik van FaceTime als hij iets kwijt is, vertelde hij zondag in Radio Oranje. De blinde cabaretier belt in dergelijke gevallen met de videobeldienst vrienden op, die hem dan kunnen helpen zoeken.

"Dat is het geweldige van FaceTime", aldus Bijlo. "Als ik iets kwijt ben en er is niemand thuis, dan bel ik iemand op. Vervolgens ga ik met mijn telefoon over de grond totdat ze zeggen: 'Ja, daar ligt het.'"

Bijlo noemt zijn telefoon een geweldige uitkomst. De 54-jarige cabaretier en auteur is sinds zijn geboorte blind.

In 2014 presenteerde Bijlo een talkshow in het donker, gevolgd door een concerthommage aan blinde muzikanten als Stevie Wonder en Ray Charles. De cabaretier wilde op die manier bezoekers een idee geven hoe het is om naar gesprekken en muziek te luisteren zonder ernaar te kunnen kijken.