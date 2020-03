Rob Dekay had tijdens de opnames van het programma Wie is de Mol? in China geen behoefte aan contact met zijn vriendin. Dat vertelt de singer-songwriter in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hoewel zijn vriendin ervan op de hoogte was dat hij fungeerde als de mol in het AVROTROS-programma, wilde Dekay geen contact met haar. "Dat kon ik er niet bij hebben."

De vriendin van Dekay mocht hem alleen bellen als er iets met zijn moeder of de hond was. "Maar verder: laat me met rust."

Dekay werd twee weken geleden in Wie is de Mol? ontmaskerd als mol. Volgens presentator Rik van de Westelaken was hij de minst verdachte mol aller tijden.