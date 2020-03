Ernst Daniël Smid zag het leven niet meer zitten nadat hij te horen kreeg dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson en daardoor geen opera meer zou kunnen zingen. De zanger besloot na dat nieuws geen impulsieve stappen te ondernemen omdat hij dat zijn familie niet wilde aandoen, vertelde hij zaterdag in het muziekprogramma Hip Hop Stars.

"Toen ik te horen kreeg dat ik geen opera meer mocht zingen, dacht ik bij mezelf: 'je leven is voorbij'", aldus Smid, "Mijn stem is mijn leven."

Smid besloot niet aan zijn eerste impulsen toe te geven vanwege zijn gezin. "Dat kun je niet maken voor je kinderen, dat kun je niet doen", licht de zanger toe wat bij hem de doorslag gaf. "egoïst ben ik nou ook weer niet."

De 66-jarige zanger was naar eigen zeggen wanhopig, omdat de ziekte van Parkinson een aandoening is waarvan nog geen herstel mogelijk is.

In november maakte Smid bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. De bariton vertelde in de talkshow Pauw dat zijn bekentenis voor hem een opluchting betekende, maar was bang dat mensen hem hierdoor zouden afschrijven.

In Nederland leven naar schatting 50.000 personen met de ziekte van Parkinson. De symptomen kunnen per persoon verschillen, van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen.

144 Video Ernst Daniël Smid heeft parkinson: 'Bang dat mensen me afschrijven'

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.