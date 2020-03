Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn weer terug in hun woonplaats Los Angeles, zo meldt Page Six zaterdag. De twee raakten in Australië besmet met het coronavirus en moesten daar in isolatie herstellen.

Twee weken geleden werden Hanks en Wilson uit het ziekenhuis ontslagen. "We voelen ons beter," schreef Hanks onlangs op Twitter.

Volgens de autoriteiten in Australië hebben de twee het virus opgelopen in hun thuisland de Verenigde Staten of tijdens hun reis van de VS naar Australië.

Hanks en Wilson waren in Australië omdat de acteur daar opnames had voor een film over Elvis Presley, waarin hij diens iconische manager Colonel Tom Parker speelt.

