Twan Huys heeft in de tijd dat hij RTL Late Night presenteerde flinke kritieken gehad van kenners en kijkers. De presentator vertelt vrijdag in Het Parool dat hij vooral schrok dat de kritieken zo persoonlijk waren.

"Ik was wel even in de war, vooral vanwege de publieke aandacht. Ik was gewend mijn werk te doen en afgerekend te worden op wat ik deed en niet op wie ik persoonlijk ben", aldus Huys in gesprek met de krant.

De presentator werd in september 2018 geïntroduceerd als de nieuwe presentator van het RTL 4-programma nadat Humberto Tan gedwongen afscheid moest nemen toen de kijkcijfers tegenvielen. In de negen maanden dat Huys het probeerde, werden de cijfers echter steeds lager en werd uiteindelijk door RTL besloten ermee te stoppen.

Huys vindt het moeilijk te benoemen wat er misging bij de commerciële zender. "Op die vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Het lastige is alleen: ik weet het niet precies. Natuurlijk heb ik me afgevraagd wat er is gebeurd, maar ik kwam al snel tot de conclusie dat dat niet zo zinvol is. Misschien is het een karakterdefect, maar ik ben vooral benieuwd naar het volgende dat ik ga doen."

De presentator verliet RTL en is inmiddels te zien in Buitenhof.