De Nederlandse Stefania, die dit jaar voor Griekenland zou uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival, heeft nog geen tijd om zich te concentreren op haar deelname volgend jaar. De zeventienjarige zangeres moet zich voorlopig eerst toeleggen op het behalen van haar middelbare schooldiploma waarvoor ze nu geen eindexamens meer heeft.

"Toen ze vorige week bekendmaakten dat het Songfestival niet door zou gaan, was ik echt heel erg verdrietig. Ik begreep het natuurlijk wel en gezondheid gaat voor, maar dit is ook mijn droom. Gelukkig heb ik nu gehoord dat ik volgend jaar weer mee mag doen namens Griekenland, daar kan ik me nu al op verheugen", aldus de zangeres in gesprek met NU.nl.

Het afgelopen jaar heeft Stefania, die Griekse ouders heeft, zich op weinig anders kunnen concentreren dan haar deelname. Ze danste, ze zong en ze werkte intensief met het Griekse team om haar optreden in mei in Rotterdam er zo goed mogelijk uit te laten zien. Nu het Songfestival niet doorgaat dit jaar, heeft ze tijd voor iets anders belangrijks: het behalen van haar diploma.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn haar eindexamens ineens afgelast en moet Stefania hard aan de slag om alle toetsen die ze door haar deelname heeft gemist in te halen. "Dus ik neem de tijd die ik nu ineens heb om hard te leren en hoop dan als ik weer naar school mag mijn diploma alsnog te halen. Sommige klasgenoten weten nu al dat ze geslaagd zijn, dat wil ik natuurlijk ook zo snel mogelijk."

Superg!rl mag niet meer meedoen

Als dat achter de rug is, gaat de zangeres zich volledig concentreren op haar deelname in 2021. Zij heeft al toegezegd gekregen dat ze voor Griekenland mag uitkomen en hoorde vorige week dat ze niet meer mag meedoen met haar nummer Superg!rl. Jammer, maar geen ramp.

"We hebben een jaar om iets echt heel vets te maken. Ik ken het team nu heel goed, we hebben het heel leuk met z'n allen en ik denk dat dat ons alleen maar sterker maakt voor volgend jaar. Ik zou wel mee willen schrijven aan het nieuwe nummer. Nu ik de producenten ook ken, zou ik dat heel leuk vinden."

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft al gezegd te kijken naar opties voor hoe het muziekevenement toch nog een beetje gevierd kan worden in 2020. De zangeres zou daar graag aan meewerken. "Dat we met z'n allen toch onze liedjes kunnen laten horen. Bijvoorbeeld allemaal vanuit ons eigen land en dan in één uitzending. Dat het gaat om de muziek en niet de wedstrijd. Dat we allemaal een beetje winnaars zijn."