Till Lindemann, zanger van de band Rammstein, ligt volgens de Duitse krant Bild (€) op de intensive care, omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. Daarnaast zou de zanger een longontsteking hebben opgelopen.

De zanger ligt in Berlijn in een ziekenhuis waar hij in quarantaine wordt gehouden, schrijft de krant. De 57-jarige zanger zou zich vorige week al bij een arts hebben gemeld, omdat hij last had van hoge koorts.

De zanger werd vervolgens positief getest op het coronavirus en bleek ook een longontsteking te hebben. Hoewel Duitse media schrijven dat Lindemann zelfs even in levensgevaar is geweest, zou het nu langzaam beter gaan met de frontman van Rammstein.

Leden van de band hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. Lindemann trad op 15 maart nog solo op in Moskou.

