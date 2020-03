Till Lindemann, zanger van de band Rammstein, is niet op de intensive care beland vanwege het coronavirus. De Duitse krant Bild (€) schreef dat vrijdag, maar via de officiële Facebook-pagina van de band is nu bekendgemaakt dat de zanger zich heeft laten testen en het toch iets anders bleek te zijn.

Op de Facebook-pagina staat een korte verklaring: "Gisteravond is Till Lindeman opgenomen in het ziekenhuis op doktersadvies. Hij heeft een nacht op de intensive care gelegen, maar is daar inmiddels van af en voelt zich beter. Tills coronatest kwam negatief terug."

Bild schreef dat de zanger in Berlijn in een ziekenhuis zou liggen waar hij in quarantaine wordt gehouden. De 57-jarige zanger zou zich vorige week al bij een arts hebben gemeld, omdat hij last had van hoge koorts, maar dat is niet bevestigd.

Lindemann trad op 15 maart nog met zijn andere band, Lindemann, op in Moskou.

