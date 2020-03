Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben hun huis in het Canadese Vancouver verlaten en wonen nu in Los Angeles, melden verschillende Amerikaanse media waaronder People vrijdag.

De twee zouden met hun zoon Archie in een afgezonderd complex wonen en tijdens de pandemie binnenblijven. Markle is in Los Angeles geboren en er wonen vrienden en familieleden van haar.

Eerder deze week werd bekend dat de Britse prins Charles, de vader van Harry, positief is getest op het coronavirus. Hij en zijn echtgenote Camilla zitten in hun Schotse woning in thuisisolatie.