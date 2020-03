Prins Albert van Monaco, over wie een week geleden bekend werd dat hij positief is getest op het coronavirus, voelt zich inmiddels wat beter. In gesprek met de Franse radiozender RTL vertelde de prins donderdag dat zijn koorts inmiddels weg is.

"Ik hoest nog een beetje, maar de koorts is weg. Ik kan het licht aan het eind van de tunnel weer zien", zei hij.

In het gesprek werd de 62-jarige prins ook gevraagd naar prins Charles, over wie woensdag bekend werd dat hij eveneens besmet is met het COVID-19-virus. De twee zagen elkaar onlangs nog op een bijeenkomst, waardoor geruchten ontstonden dat Charles het virus mogelijk heeft gekregen van Albert.

"We zaten allebei aan een ander uiteinde van de tafel. Ik heb zijn hand niet eens geschud, dus ik denk niet dat ik hiervan beschuldigd kan worden", lachte de prins, die benadrukte dat er veel mensen aanwezig waren op de bijeenkomst.

De prins houdt contact met zijn naaste stafleden. Hij verplaatst zich alleen tussen zijn privé-onderkomens.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.