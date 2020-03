Prins Charles, over wie woensdag bekend werd dat hij besmet is met het coronavirus, heeft het publiek bedankt voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen.

"Veel dank voor al jullie beterschapsberichten die zijn gericht aan de Koninklijke Hoogheid", aldus het Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof. "Hij is enorm geraakt door jullie aardige woorden."

Woensdag werd bekendgemaakt dat de 71-jarige prins "milde symptomen" vertoont, maar verder in goede gezondheid verkeert.

Charles' echtgenote Camilla is ook getest op het virus, maar is niet besmet. Beiden zitten momenteel in thuisisolatie in hun woning in Schotland.

Nadat de kroonprins en Camilla symptomen vertoonden, is door de National Health Service besloten hen te testen op het virus. Omdat Charles in de laatste weken veel verschillende afspraken heeft gehad, is het niet te herleiden waar hij het virus heeft opgelopen.

