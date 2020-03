Lars Veldwijk heeft naar eigen zeggen veel negatieve reacties ontvangen na het verschijnen van de eerste aflevering van Like Monica, de realityserie waarin zijn ex-vriendin Monica Geuze wordt gevolgd.

Veldwijk zegt gekwetst te zijn door dingen die in Like Monica werden verteld door zijn ex. Geuze zei onder meer dat ze momenteel geen contact heeft met de voetballer, die op dit moment in Zuid-Korea woont vanwege zijn voetbalcarrière, en suggereerde dat dat komt omdat zij een nieuwe man heeft leren kennen.

"Ik weet al drie maanden dat Monica aan het daten is en heb daar nooit, maar dan ook nooit een probleem van gemaakt", schrijft de 28-jarige voetballer donderdag op Instagram.

Veldwijk zegt wakker te hebben gelegen van alle berichten die hij kreeg naar aanleiding van de uitzending. Hij werd daarin onder meer uitgemaakt voor geldwolf en een slechte vader voor de dochter die hij met Geuze heeft.

'Ik zit hier om voor de toekomst van mijn kinderen te werken'

"Natuurlijk had ik ook alles anders willen zien en het liefst hier gewoond met m'n kinderen als een familie, maar helaas loopt niet alles altijd zoals je wil", aldus Veldwijk, die naast een dochter met Geuze ook een zoon heeft uit een eerdere relatie.

"Ook is deze stap voor mij financieel niet onbelangrijk, dat zal ik nooit ontkennen, maar ik zit hier aan de andere kant van de wereld om m'n droom waar te maken en voor de toekomst van m'n kinderen te werken."

"Later in de serie zal ik zelf te zien zijn en hoop ik dat jullie kunnen zien wat voor vader ik ben, en nee, niet de perfecte, maar ik doe wel elke dag m'n best om die te worden."