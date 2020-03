Patty Brard gooit alles op straat in nieuw boek, corona in Brits koningshuis en BN'ers zitten thuis opgesloten. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

In televisieland zijn de regels net anders dan in welk werkveld dan ook. Na je veertigste ben je eigenlijk al te oud, één misstap kan het einde van je carrière betekenen en zelfs de trouwste werknemers moeten iedere zoveel jaar hun contract weer verlengen.

De televisiewereld is keihard en zit vol onzekerheden en deze week bleek maar weer eens hoe kei- en keihard het er daar soms aan toegaat. Patty Brard zit momenteel op Ibiza en komt er niet meer weg en dat is voorlopig misschien maar beter ook: de presentatrice liet haar levensverhaal optekenen voor een biografie en bleek geen enkel geheim voor zich te houden.

In het boek dat geschreven werd door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman vertelt Patty onder meer over hoe het eraan toeging in de tijden van LUV en hoe Marga altijd maar de baas wilde zijn en eigenlijk niet zo goed kon zingen. Marga boos, José boos en het schandaal is compleet.

Echt verbaasd was de wereld echter pas toen er een clausule uit het contract van Patty bij Talpa werd genoemd. Wat blijkt: Patty mocht van John de Mol geen gram aankomen.

"Ik zou vervolgens twee maanden de tijd krijgen om weer op mijn oude gewicht te komen en anders wordt het contract ontbonden', aldus Patty. Woedend was ze natuurlijk en ze weigerde het contract te onderteken. Waar ze vroeger nog op hoge poten naar John toe was gegaan besloot ze het nu professioneler te spelen: het hele feest ging gewoon niet door als de clausule er in zou blijven staan.

Uiteindelijk was het Erland Galjaard die ingreep en ervoor zorgde dat Patty toch tekende. Maar hoe zit het dan nu als Patty er onverhoopt toch een kilootje bij eet? Is het werken dan meteen voorbij? Nee, het contract werd aangepast: "We hebben er 'uitstraling' van gemaakt. Dus dat ik dezelfde uitstraling moet behouden lopende de duur van het contract."

'Mag William nu aan de troon ruiken?'

"Mag William nu aan de troon ruiken?", Telegraaf kopte afgelopen woensdagochtend met deze opvallende zin. De krant speculeerde welke gevolgen het coronavirus voor het Britse koningshuis zou kunnen hebben: koningin Elizabeth is 93 en valt dus zeker in de risicogroep en ook haar zoon Charles is met zijn 71 jaar niet meer de jongste.

De krant schreef dat ingewijden nu al wisten te melden dat er verschillende scenario's werden besproken, mocht de koningin of haar troonopvolger ziek worden en komen te overlijden. En zo kwam het dat prins William, met zijn 37 jaar, "aan de troon mocht ruiken".

Nu impliceert dat toch een beetje dat William al stiekem aan het afwachten is en dat is opmerkelijk te noemen: de prins heeft het druk met zijn eigen verantwoordelijkheden en heeft niet laten doorschemeren zijn vader graag te willen voorgaan.

Toen woensdagmiddag bekend werd dat Charles corona heeft, werden er toch wat wenkbrauwen opgetrokken: was dit nou dé manier om dit nieuws in te wijden?

Charles maakt het gelukkig goed en is thuis aan het werk en de kans dat hij zijn moeder heeft aangestoken lijkt vrij klein: de twee hebben elkaar alweer een hele tijd niet gezien en zitten nu ook ver uit elkaar. Toch zal het nieuws tot paniek hebben geleid: Charles heeft heel wat handen geschud en met mensen gewerkt en dus moeten een heleboel mensen gewaarschuwd worden.

Elizabeth gaat ondertussen verder alsof er niets aan de hand is. De koningin loopt door ziekenhuizen, kijkt vol bewondering toe hoe mensen hun werk uitvoeren en schudt zelfs een paar handjes. Of dat laatste nou zo verstandig is, kun je je afvragen, maar Elizabeth is er in ieder geval bij. Voorlopig nog geen plek voor William dus. Zal hij niet zo erg vinden.

In de etalage

In deze crisis ontstaan allerlei prachtige projecten. Mensen helpen elkaar met boodschappen doen, brengen bloemen langs bij verzorgingstehuizen en mensen die vroeger in de zorg werkten, komen nu terug om te helpen. Iedereen probeert op zijn of haar manier de handen uit de mouwen te steken en iets te betekenen voor anderen.

Bekende Nederlanders doen dat op hun eigen manier: de een start een initiatief voor boodschappentassen voor mensen in de zorg, de ander geeft een concert vanuit huis en weer een ander gaat foto's maken van andere bekende Nederlanders die thuis zitten. Hè wat? Ja: fotograaf William Rutten ging bij BN'ers langs en fotografeerde ze achter het raam.

De familie van Renate en Winston Gerschtanowitz, Kees Tol, Simon Keizer met zijn vrouw en dochter en Viktor Brand lieten zich allemaal even in de etalage zetten en fotograferen door een van de populairste fotografen die Nederland kent. Prachtig vonden de volgers van William het allemaal, maar op sociale media volgden ook veel zure reacties.

William schrok vooral, toen hij zijn Instagram-feed uit handen wilde geven aan zijn volgers en er allerlei narigheid achteraan kwam.

"Er zijn hier altijd mensen erop uit om je proberen onderuit te halen omdat ze zelf een k*t leven hebben waarschijnlijk. We leren blijkbaar niet veel van wat er nu gaande is. Ik dacht er eerst aan om maar helemaal te stoppen met jullie foto's en verhalen hier, maar laten we die paar negatievelingen er maar gewoon op aanspreken met zijn allen, misschien leren ze er van."